FC Barcelone, Juventus : Messi plus proche que jamais de coller un ultime éclat à CR7

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En remportant la Copa America au Brésil la nuit dernière (1-0), Lionel Messi est non seulement allé chercher son premier titre avec l'Argentine mais il s'est surtout offert un come-back tonitruant dans la course au Ballon d'Or 2021. Selon Mundo Deportivo, toujours prompt à enflammer la légende du Barça, Messi est même désormais le favori au titre suprême.

MVP de la Copa America avec 4 buts et 5 passes décisives, Léo Messi pourrait bien profiter d'une année sans réelle concurrence. « La Ligue des Champions a été conquise par un Chelsea basé sur le collectif, sans étoile claire au dessus du reste, et lors de l'Euro aucun footballeur de renom n'a brillé plus qu'un autre », rappelle MD.

Si Lionel Messi venait à remporter un 7e Ballon d'Or cette année, il creuserait sans doute un écart définitif avec son grand rival Cristiano Ronaldo (36 ans), bloqué à cinq titres et qui n'a rien gagné (sinon des distinctions individuelles) avec la Juve et le Portugal en 2021.