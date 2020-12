FC Barcelone, Juventus : Messi rabaissé comme jamais face à Maradona et même Ronaldo

Encore relativement peu connu en France, Jorge Jesus est une star au Portugal et au Brésil. Dans le premier pays, il a permis au Benfica Lisbonne de renouer avec son lustre passé en détrônant le FC Porto et dans le second, il a offert un titre de champion au Flamengo ainsi qu'une Copa Libertadores. Très direct et plutôt cassant dans ses mauvais jours, Jesus est un très bon client pour la presse lusophone. Il l'a encore prouvé avant-hier, avant la victoire de son équipe sur le terrain du Maritimo (2-1), lors d'un hommage à Diego Armando Maradona.

"Il n'a aucune passion pour le football"

"Maradona, c'était le top mondial, mais il avait la passion du jeu. Il était né pour être footballeur, il avait reçu tout ce qu'il fallait pour ça. Ce n'était pas un produit fini, il était né comme ça. Il avait de l'amour pour le ballon, tous les sentiments possibles. Aujourd'hui, entre les deux meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo en a un peu, Lionel Messi rien du tout. Il n'a aucune passion pour le football."

Pas certain que le jugement de Jesus soit tout à fait exact car Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo, est passionné par le jeu. Peut-être que l'entraîneur du Benfica voulait parler de la passion qu'il transmet aux supporters, La Pulga étant beaucoup moins exubérante dans ses démonstrations de joie que Le Pibe de Oro. Voilà en tout cas un sacré tacle pour l'attaquant du Barça !