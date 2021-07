FC Barcelone, Juventus : Messi s’offre un record qui fait saliver Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Au bout du suspense, l’Argentine a éliminé la Colombie en demi-finale de Copa América (1-1, 3 t. a. b. à 2) ce mercredi. Lionel Messi et ses coéquipiers retrouveront donc le Brésil de Neymar en Finale. Si Messi aura à coeur d’aller chercher l’une des seules choses qui lui manque, à savoir un trophée majeur avec sa sélection, le fait qu’il atteigne la finale est en soit déjà un record.

La Pulga est le joueur qui a disputé le plus de finale de l’histoire du football professionnel avec 45 finales jouées. Il devance le footballeur le plus titré en activité, Dani Alves, 43 finales jouées. Si on imagine facilement que Messi devrait jouer sa 46ème finale ce dimanche, cette stat risque de continuer à alimenter le débat du meilleur joueur entre Cristiano Ronaldo et Messi.

