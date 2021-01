FC Barcelone, Juventus : Messi tient tête à Ronaldo dans un domaine improbable

Il faut bien l'avouer, quand Lionel Messi est devenu capitaine du FC Barcelone à l'été 2018 après le départ d'Andres Iniesta, beaucoup de monde s'est interrogé sur le bienfondé de ce choix. Certes, son prédécesseur ou même Xavi n'étaient pas des plus démonstratifs mais l'Argentin est vraiment un taiseux, du genre à faire des exploits dans son coin sans se soucier du reste. Mais c'est une fausse impression. Le Brésilien Arthur, qui a joué avec Messi au Barça avant d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo depuis l'été dernier, explique d'ailleurs que les deux génies sont aussi forts dans ce domaine !

"Beaucoup pensent qu'il n'est pas leader mais…"

« Chacun a sa propre façon de démontrer son leadership. Leo le manifeste par des gestes que la plupart ne remarquent pas. Beaucoup pensent qu’il n’est pas un leader mais sur le terrain, il le démontre à chaque fois qu’il reçoit le ballon, avec cette envie de marquer, de remporter des matches. Quand tu es à ses côtés, tu le ressens. »

« Cris est un garçon qui s’exprime plus. Avec les bras, la parole. Et lui aussi, dès qu’il a le ballon, il veut marquer… Dans le vestiaire, il participe beaucoup. Il y en a certains avec qui il a plus d’affinités. Mais il s’entend bien avec tout le monde. Il parle avec tout le monde. Mais peut-être que parler la même langue aide à avoir de meilleures affinités. Je ne suis pas ami avec lui au point d’aller boire le café chez lui mais nous avons une bonne relation. Lequel est le meilleur capitaine ? Difficile à dire. Dans un match, l’un va marquer cinq buts et l’autre fera pareil. Les deux sont de bons leaders. Je vais dire Cristiano parce que je joue avec lui (rires)… »