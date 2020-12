FC Barcelone - Juventus : Pjanic lance un pavé dans la mare de Koeman !

Le FC Barcelone et la Juventus s'affrontent demain en Ligue des champions, un match marqué par les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo explique que Ronald Koeman est excédé par plusieurs joueurs du FC Barcelone et n’a pas manqué de leur faire savoir en interne. La raison ? Les trop nombreuses erreurs accumulées à Cadix (1-2), où Lionel Messi a été très décevant. L’attaquant argentin serait dans le viseur d’un coach qui se lamente notamment d’un « manque d’agressivité dans le pressing défensif. »

« J'aimerais jouer beaucoup plus »

Mais dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic se charge de faitre un peu plus monter la sauce. Le Bosnien, arrivé cet été au Barça en provenance de la Juve, se plaint de son temps de jeu. « J'aimerais jouer plus, affirme-t-il. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation. J'aimerais jouer beaucoup plus. Quand on m'en a donné la possibilité, j'ai répondu présent, à chaque fois, j'ai fait de bons matches. Je ne vois pas ce que je peux faire de mieux. Je m'entraine, je me tiens prêt. » Pjanic n'a joué que 551 minutes cette saison, dont seulement 170 en Liga.