FC Barcelone, Juventus : Pjanic tranche le débat Messi - CR7

Ce soir, il règnera un parfum de nostalgie sur la pelouse du Camp Nou. Le choc FC Barcelone-Juventus Turin, décisif pour la première place du groupe G de la Champions League, verra Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affronter comme aux plus belles heures du Clasico. Le débat sur le meilleur entre les deux ne sera pas résolu ce soir, ni sans doute jamais, mais Miralem Pjanic, coéquipier de l'Argentin depuis cet été après l'avoir été pendant deux ans du Portugais, s'y est essayé.

"Messi est un extraterrestre"

“Je ne peux que dire du bien de Cristiano Ronaldo, comme personne et tout spécialement comme athlète, a déclaré Pjanic dans la presse italienne. C'est un joueur très bien préparé et qui fait attention à tous les détails. Messi est un extraterrestre. A chaque fois que je jouais contre lui, c'était très difficile, quasiment impossible de l'arrêter et maintenant que je suis à ses côtés, je vois combien c'est un phénomène. A chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose : soit un but, soit une passe décisive, soit une ouverture incroyable. C'est un génie."

Le Bosniaque rejoint de nombreux observateurs au niveau de son analyse : Cristiano Ronaldo est l'athlète ultime, le professionnel parfait, alors que Lionel Messi a une technique mais aussi une science du jeu incroyables. Mais le débat sur le meilleur entre les deux ne risque pas de s'arrêter pour autant…