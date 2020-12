FC Barcelone, Juventus : pourquoi Messi n'est pas au niveau de CR7

Actuellement sur les réseaux sociaux circule un comparatif entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il s'agit d'un montage où l'on voit l'attitude des deux joueurs quand leur équipe est menée 3-0. D'un côté, un Lionel Messi effondré, visage entre les mains au cours de l'humiliation du Barça en août dernier face au Bayern Munich (2-8). De l'autre, Cristiano Ronaldo en train de rameuter ses coéquipiers le soir où la Juventus a failli renverser le Real Madrid au Bernabeu (les Merengue, où jouait alors CR7, avaient gagné 3-0 à Turin et étaient menés 0-3 au retour). De l'abattement pour l'Argentin, de la hargne pour le Portugais.

Cette force mentale, ce feu intérieur qui ne s'éteint jamais, c'est justement ce qui fait dire à Massimiliano Allegri que le Portugais est le plus grand. L'entraîneur italien, qui attend de retrouver un banc, a dirigé le quintuple Ballon d'Or lors de sa première saison à la Juventus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été impressionné…

"J'ai entraîné beaucoup de joueurs très forts, avec une grande mentalité. Je pense à des défenseurs comme Chiellini et Nesta, des milieux comme Gattuso et Seedorf et des attaquants comme Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. CR7 est le meilleur à ce niveau parce qu'il pense différemment de tous les autres. Il a gagné cinq fois le Ballon d'Or et autant de fois la Champions League, ainsi que l'Euro avec le Portugal. Malgré cela, c'est toujours lui qui fait la différence. Chaque année, il s'impose un nouvel objectif."

💥🗣️ Massimiliano Allegri: "I have trained many quality players with a strong mentality but for me Cristiano Ronaldo is the best one from my point of view, because he has a different mindset to the others." pic.twitter.com/4eRJ4dKJf7