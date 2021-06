FC Barcelone, Juventus, PSG : Messi rappelle à Ronaldo et Mbappé combien il est au-dessus

Depuis hier et son tir au but raté contre la Suisse (3-3, 4 t.a.b. à 5) ayant précipité l'élimination de l'équipe de France de l'Euro, Kylian Mbappé croule sous les critiques. Le jeune attaquant rêvait d'être aussi décisif au Championnat d'Europe que lors de la Coupe du monde il y a trois ans. C'est raté. Et le pire, c'est que Lionel Messi comme Cristiano Ronaldo sont venus lui rappeler que le chemin pour devenir une superstar était long et tortueux.

40 actions décisives pour Messi, 32 pour CR7…

Cristiano Ronaldo a inscrit cinq buts en quatre matches à l'Euro et atteint la barre des 109 réalisations en sélection, record co-détenu avec l'Iranien Ali Daei. Quant à Lionel Messi, il a frappé deux fois et délivré une passe décisive durant la nuit lors de la large victoire de l'Argentine (4-1) face à la Bolivie au cours du dernier match du tour de poules de la Copa América.

Avec ce festival, La Pulga est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 40 actions décisives avec sa sélection dans des tournois majeurs, à savoir le Mondial et la Copa América. Un record d'autant plus incroyable que ses deux poursuivants, les Ronaldo, le Brésilien et le Portugais, sont à 32. Pour Kylian Mbappé, zéro but dans cet Euro, ce total semble très loin…

Leo Messi becomes the first player in HISTORY to record 4️⃣0️⃣ goals + assists in Major International Tournaments.🐐🇦🇷

Top 3 List :

✅Lionel Messi : 40

✅Ronaldo Nazario : 32

✅Cristiano Ronaldo : 32 pic.twitter.com/SVUOFcqgDb — MalikFCB🇵🇰🇵🇸 (@MalikFCB_) June 29, 2021