FC Barcelone - Juventus Turin (0-3) : Messi, une nuit pour aller voir ailleurs

Depuis que Neymar a fait sensation, il y a six jours, en expliquant qu'il voulait rejouer dès la saison prochaine avec Lionel Messi, le FC Barcelone fait tout ce qu'il peut pour inciter le sextuple Ballon d'Or à aller voir ailleurs. Il y a d'abord eu cette défaite ridicule à Cadix (1-2) samedi, marquée par deux énormissimes erreurs défensives. Et puis ce soir, au Camp Nou, les Blaugranas ont touché le fond face à la Juventus Turin (0-3), s'inclinant pour la première fois depuis 38 matches à domicile en C1. Comble de l'humiliation pour Messi, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, certes sur pénalty.

Il a tout tenté… mais rien réussi

Pour les Catalans, tout est allé de travers d'entrée. La Juventus a pressé très haut, empêchant les Blaugranas de développer leur jeu de possession. En outre, dès la 13e minute, Cristiano Ronaldo a obtenu et transformé un pénalty très généreux. Sept minutes plus tard, les Bianconeri ont doublé la mise sur un magnifique ciseau de McKenny, qui venait de faire un une-deux avec Cuadrado. Et Barcelone ? Le néant en dehors de Messi.

L'Argentin a été à l'origine ou à la conclusion de toutes les grosses occasions catalanes : frappe du gauche de 25m détournée par Buffon en corner (21e), frappe dans les 18 mètres après un une-deux avec Alba bien captée par Buffon (35e), frappe de 20 mètres plein axe dans les bras de Buffon (47e), centre sur coup franc pour la tête de Griezmann sur la transversale (57e), lourde frappe difficilement détournée par Buffon dans les pieds de Braithwaite, qui tire au-dessus (64e)… Messi a tout tenté mais n'a rien réussi. Et ça fait longtemps que ça dure. Ces deux derniers matches l'auront sans doute incité à faire son choix entre un départ en juin ou un nouveau contrat au FCB, s'il y réfléchissait encore.