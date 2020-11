FC Barcelone, Juventus : un cliché sur Messi et Cristiano Ronaldo agace un ex partenaire de CR7

Coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin lors de sa première saison italienne, Mehdi Benatia (Al-Duhail SC, 33 ans) est lassé des clichés qui collent à la peau du Portugais dans sa rivalité avec Lionel Messi.

Depuis trop longtemps, l'Argentin est présenté comme un talent brut et inné quand CR7, plus laborieux, a dû travailler comme un fou pour arriver au plus haut niveau. Une image tenace qui dérange réellement l'international marocain, qui a poussé un coup de gueule dans l'émission « Top of the Foot » consacrée à Cristiano Ronaldo sur RMC Sport.

« Ronaldo ? On ne peut pas résumer sa carrière seulement au travail »

« Messi le talent, Ronaldo le travail, ça fait quinze ans que j’entends ça et franchement pour moi c’est n’importe quoi. Messi a un don du ciel, c’est certain, il fait partie des meilleurs de l’histoire si ce n’est pas le meilleur, mais me dire que Cristiano c’est le travail plutôt que le talent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'avais autant travaillé que lui j’aurais été aussi fort? Mais non, ce n’est pas possible. Cris c’est beaucoup, beaucoup de talent. Il a travaillé énormément oui, plus que les autres même, mais on ne peut pas les opposer sur la question du talent. On ne peut pas résumer sa carrière seulement au travail », a-t-il expliqué.