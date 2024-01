FC Barcelone : Klopp libre en fin de saison, le Barça prêt à sauter dessus ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il l’a annoncé lui-même, Jürgen Klopp quittera Liverpool à la fin de la saison. La presse espagnole s’est immédiatement emparée de l’information. Quelques minutes seulement après l'officialisation de l'annonce par les Reds, El Chiringuito n’a pas pu se retenir d’envoyer l’Allemand sur le banc du Barça en remplacement d'un Xavi toujours plus décrié.

“Le Barça doit évoluer”

La célèbre émission aimait imaginer le technicien des Reds au FC Barcelone. Marçal Llorente, qui apparaissait dans l’émission du jour, évoquait le besoin du Barça d’évoluer dans sa façon de jeu, il voit également à travers Klopp, un entraîneur capable d’apporter des changements bénéfiques au Barça.

Bien évidemment, il n'est nullement question de prendre en compte l'avis et les sentiments de Jürgen Klopp, lequel a déclaré rapidement vouloir prendre une année sabbatique car se sentant "à court d'énergie" et plus en capacité de "faire ce travail encore et encore et encore". Dans ces conditions, l'imaginer replonger dans la lessiveuse du Barça relève de la science-fiction...

