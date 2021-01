FC Barcelone : Koeman a réalisé un petit miracle avec Griezmann et Messi

On joue la 69e minute du 8e de finale de Coupe du Roi entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone hier soir. Les Blaugranas, contre toute attente, sont menés depuis la 63e contre le cours du jeu par les pensionnaires de Deuxième division. C'est le moment que choisi Frenkie De Jong pour servir idéalement Antoine Griezmann dans le dos de la défense madrilène. Le Français prend le temps de contrôler et de servir parfaitement Lionel Messi, qui a le but grand ouvert devant lui. Egalisation, ouf de soulagement pour tous les Culés mais surtout preuve que l'entente entre les deux stars commence à prendre forme.

Griezmann 3 fois passeur sur les 5 buts de Messi

En effet, il s'agit de la troisième passe décisive de Griezmann pour Messi depuis le début de l'année 2021 ! Pas mal, sachant que sur les six matches disputés en janvier par le FCB, l'Argentin en a manqué deux pour cause de suspension après son expulsion en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ça fait donc trois passes décisives en quatre matches et sur les cinq buts inscrits par La Pulga. La première fut contre Bilbao en Liga, la deuxième contre Grenade et la troisième, donc, hier soir.

Un an et demi après son arrivée en Catalogne, Griezmann commence enfin à bien s'entendre avec Messi sur le terrain. L'insistance de Ronald Koeman, qui a toujours tenu à ce que le Français joue près de l'Argentin depuis sa nomination sur le banc du FCB, finit par payer. Avec ce duo enfin complémentaire, l'explosion de Pedri, la résurrection de Dembélé et le retour espéré de Fati, le Barça peut espérer réaliser une belle fin de saison.