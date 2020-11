FC Barcelone : Koeman a trouvé le moyen idéal pour faire exploser Messi

Ronald Koeman n’a rien contre Lionel Messi. Bien au contraire, l’entraîneur du FC Barcelone sait à quel point l’attaquant argentin peut faire la différence sur le rectangle vert et qu'il est donc difficile de se passer de ses services. En attendant, le technicien néerlandais sait aussi qu’il doit ménager son meilleur joueur, qui avance dans l’âge et ne peut pas être tout e temps à 100% de ses moyens. Pour ce faire, Koeman a ainsi montré la voie du banc face au Betis Séville avant la trêve internationale. Et ce n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle qu'elle en a l'air.

Messi est redoutable en sortie de banc

« L’expérience vécue par Messi peut lui ouvrir une porte nouvelle devant des défenses qui pourraient être usée en cours de match, insiste le journaliste d’AS Santi Gimenez. Ne vaut-il mieux pas disputer 45 minutes à fond que 90 avec des hauts et des bas ? Au coup de sifflet final, Messi est sorti avec le sourire après avoir 45 minutes de haut niveau. Il se peut donc que Koeman ait trouvé une voie à explorer pour rendre Messi et ses 33 ans encore plus destructeurs. » Le quotidien madrilène ajoute que « La Pulga » a marqué 26 buts dans ce costume au FC Barcelone, soit deux de moins que Julio Salinas. Dans toute sa carrière, Messi a ainsi été remplaçant à 83 reprises... pour 38 réalisations ! Donc, oui, il y a sans doute une piste à creuser de ce côté-là...