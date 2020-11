FC Barcelone : Koeman balaye la dernière polémique sur Messi

L’image a tourné en boucle sur les réseaux sociaux depuis mercredi. Sur une séquence volée lors du match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Dynamo Kiev (2-1), on peut voir Lionel Messi marcher sciemment alors qu’un adversaire passe tout près de lui. Remis dans son contexte, cette action s’est bel et bien déroulée mais... pendant le temps additionnel. Ronald Koeman peut donc sourire, d’autant qu’il n’a jamais vu le capitaine du Barça traîner la patte au Camp Nou.

« Messi ? Je ne le vois jamais marcher »

« Je ne l’ai pas vu marcher et cela ne m’intéresse pas parce que je ne le vois jamais marcher, a soufflé le technicien néerlandais en conférence de presse. Si vous voulez créer une polémique sur ce dossier, c’est votre problème. Pas le mien. Nous avons besoin des trois points et d’un peu de tranquillité. Je ne sais pas si nous y arriverons parce qu’il se passe toujours quelque chose dans ce club. »