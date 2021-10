FC Barcelone : Koeman condamné, Laporta fourmille d'idées pour le remplacer !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Marca : « K.O.Eman »

Si la liste de Luis Enrique avec le jeune Gavi a surpris l'Espagne, les gros titres se font quand même autour de Ronald Koeman du côté des médias de Madrid. « Il continue au moins jusqu'à demain... Mais il est condamné. Laporta attend le moment propice pour le licenciement », affirme le quotidien.

AS : « La grande décision »

A l'instar de Marca, l'avenir de Ronald Koeman est le sujet qui fait parler en Espagne. AS parle aussi d'un avenir scellé même si son départ coûtera 13 M€. Le média avance quatre favoris pour lui succéder Xavi, Andrea Pirlo, Marcelo Gallardo et Roberto Martinez. Petit aparté Real Madrid en couverture avec une interview de l'ancien merengue Raul De Tomas, épanoui à l'Espanyol et qui se lie « jusqu'à la mort » avec le club catalan.

?￯ᄌマ Esta es la #PortadAS del 1 de octubre



? La gran decisión pic.twitter.com/HtMPGI0Osx — Diario AS (@diarioas) September 30, 2021

Mundo Deportivo : « La liste de Laporta »

Ronald Koeman également condamné du côté catalan avec « MD » qui est déjà dans l'après et rajoute Thomas Tuchel aux quatre noms déjà cités par AS. « Le Barça travaille à l'imminente relève sans un candidat clair et avec un dilemme : un technicien provisoire ou définitif ». En effet, les « préférés » du président, comme Tuchel, ne peuvent venir immédiatement.

SPORT : « Koeman condamné, ça cherche un remplaçant »

Catégorique sur le fait que Ronald Koeman vivra au Métropolitano face à l'Atlético Madrid son dernier match ce week-end, SPORT se projete aussi dans l'après avec les mêmes candidats désignés que AS. Le média catalan met aussi en avant la grosse sortie de Luis Suarez publiée dès hier soir sur la « guerre » au Barça.