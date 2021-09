FC Barcelone : Koeman de plus en plus isolé après son dernier coup d'éclat

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

A la place de Ronald Koeman, beaucoup d'entraîneurs sachant leurs jours comptés l'auraient joué profil bas. Mais le technicien néerlandais est du genre têtu, droit dans ses bottes. D'où cette conférence de presse lunaire, ce mercredi, à la veille de ce qui pourrait être son dernier match sur le banc du Barça contre Cadix. L'ancien du Feyenoord est venu, a lu un communiqué pendant trois minutes et est reparti sans répondre aux questions des journalistes ! Mais le plus surprenant, c'est qu'on sait maintenant.

Tout d'abord, contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps, c'est Koeman tout seul qui a écrit le communiqué. Il ne l'a pas fait relire au service de presse et encore moins à ses dirigeants. Et pour cause ! Les dirigeants en question n'étaient pas au courant ! Ainsi, le président du FCB, Joan Laporta, est actuellement à Huelva, où il participe à une réunion avec des socios du sud de l'Espagne. Il a appris en direct le coup d'éclat de son entraîneur et assuré qu'il ne l'avait pas validé. Plus tard, il a appelé de façon molle à l'union sacrée. La question, désormais, est de savoir si Ronald Koeman continuera même en cas de succès à Cadix…

Ronald Koeman no admite preguntas y lee un comunicado en conferencia de prensahttps://t.co/pbtJ9NIBD6 pic.twitter.com/ZTDLmZ8jQO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 22, 2021