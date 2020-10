FC Barcelone : Koeman envoie un message très clair à Griezmann

Le FC Barcelone s'est imposé sur le terrain du Celta Vigo jeudi dernier malgré l'expulsion de Clément Lenglet (42e). Et c'est Antoine Griezmann qui avait fait les frais du changement tactique opéré à la mi-temps par Ronald Koeman en Gallice.

Un choix sur lequel Koeam est revenu, en lançant une petite pique au Français, qu'il a encore remplacé en fin de match hier face au FC Séville (1-1). « Lorsque j'ai remplacé Griezmann à Vigo, c'était un changement tactique, a expliqué le Néerlandais. Quand Ansu Fati est là, nous avons plus de profondeur, le rythme est plus élevé. C'est ce dont nous avions eu besoin au Celta, avec un joueur de moins.

« Il aurait dû marquer au moins un but »

Et à Koeman d'ajouter : « Contre Séville, Griezmann a eu des opportunités, deux belles occasions. Vu sa qualité, il aurait dû marquer au moins un but. Trincao travaille bien. Il a apporté du sang frais à l'équipe quand il est entré. C'était le cas de Pedri Gonzalez aussi. Pjanic travaille également très bien et il a très bien joué lors de son entrée. Il faut prendre des décisions. Tous les joueurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'équipe. » Ce qui n'est pas vraiment le cas de Griezmann en ce moment...