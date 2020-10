FC Barcelone : Koeman envoie un premier taquet à Messi !

Le FC Barcelone a été envoyé au tapis en Liga. Pour la première fois de la saison, les Blaugrana ont connu le goût amer de la défaite en s’inclinant sur la pelouse de Getafe (0-1) après avoir touché du bois. Lionel Messi (33 ans) a d’ailleurs manqué de chance (ou de précision) dans ses diverses entreprises et s’est fait quelque peu secoué par ses adversaires.

Tout cela ne suffit pas à convaincre Ronald Koeman. Pour l’entraîneur du Barça, l’attaquant argentin évolue clairement un ton en dessous de son véritable potentiel en ce moment. Bien que peu à l’aise sur le sujet, qu’il sait sans doute explosif, le technicien néerlandais n’a pas hésité à lui rappeler en conférence de presse.

« Il se peut qu’en ce moment, son rendement puisse être meilleur »

« Il se peut qu’en ce moment, son rendement puisse être meilleur mais je vois le joueur au quotidien et je le vois heureux, a tenté d’atténuer Koeman devant les médias. Il s’entraîne bien, il est concentré et il veut jouer en continuant de rester le capitaine de cette équipe. En ce sens, je n’ai pas à me plaindre et j’espère que pour le reste non plus. » Pour le programme El Chiringuito, il s’agit ici d’un premier « avertissement » de Koeman à Messi. Et l’émission espagnole de se demander « s’il va en payer la note ? »