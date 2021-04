FC Barcelone : Koeman éteint une polémique grandissante entre Messi et le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le FC Barcelone a désormais pris ses petites habitudes en jouant le lundi soir. Ce sera encore le cas demain au Camp Nou pour la réception de Valladolid en clôture de la 29e journée de Liga (21h). Cette rencontre aura un enjeu extra-sportif crucial qui alimente la polémique dans la presse espagnole : Lionel Messi sera-t-il aligné par Ronald Koeman ?

Sous le coup d’une suspension pour le Clasico de samedi contre le Real Madrid (21h), l’attaquant argentin (33 ans) pourrait rater l’événement en cas d’avertissement demain. Frenkie De Jong est également dans ce cas de figure. Koeman, malgré cette double menace, n’a aucune intention de mettre ses deux cadors au repos !

Messi jouera bien lundi contre Valladolid

« Nous savons qu’ils sont sous le coup d’une suspension qui pourrait les priver du choc à Madrid mais ce n’est pas le moment de se reposer, a clarifié le coach du Barça en conférence de presse. Les joueurs sont rentrés de la trêve internationale avec beaucoup d’envie et d’énergie. Au niveau du mercato, on travaille en confiance avec les dirigeants pour renforcer l’effectif cet été. Nous sommes conscients de la situation économique du club. La visite de Raiola et Haaland à Barcelone cette semaine ? Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. » Rudi Garcia n’avait pas vraiment cette impression-là pour le cas Memphis Depay à l’OL...