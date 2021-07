FC Barcelone : Koeman flatte Messi, Depay et dénigre l'OL

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Dans un entretien accord à Barça TV, Ronald Koeman a fait le tour de l'actualité du FCB, évoquant notamment l'actualité de deux joueurs. Au sujet de Lionel Messi, qu'il aura donc à nouveau sous ses ordres puisqu'il va prolonger, il a déclaré : "Il est très important, on l'a vu la saison dernière. Il a connu un départ difficile mais il a démontré, une fois de plus, qu'il est le meilleur du monde. Il a marqué 30 buts, offert beaucoup de points à l'équipe et a également gagné un titre avec l'Argentine. Nous espérons qu'il va rapidement trouver un accord pour plusieurs saisons, on a tous envie de voir le meilleur joueur du monde au stade".

Koeman a également été très élogieux envers Memphis Depay, mais moins en ce qui concerne l'OL… "Je le connais bien pour avoir dirigé la sélection des Pays-Bas. C'est un joueur de très haut niveau. Il s'est beaucoup amélioré depuis son départ de Manchester United en allant à Lyon. Il y a été capitaine. Mais le Barça, ce n'est pas l'OL, c'est beaucoup plus. Mais il a un bon niveau, il n'a que 27 ans et il peut jouer dans différentes positions. Il marque des buts, délivre des passes décisives, il apportera un plus à la ligne offensive."

📺 DIRECTO #JijantesFC



Habló Ronald Koeman en BarçaTV, repasamos las palabras de "jijante" y comentamos todo el #mercato de anoche...https://t.co/vrsj4XOUJL — Gerard Romero (@gerardromero) July 18, 2021