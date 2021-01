FC Barcelone : Koeman n’est pas largué sans Messi, au contraire !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

AS sort une stat étonnante après la qualification du FC Barcelone pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, avant-hier, face à la Real Sociedad, une victoire aux tirs au but acquise sans Lionel Messi, laissé en tribunes : le Barça a de bons résultants sans son maitre à jouer.

Le Barça meilleur sans Messi !

Lors des 10 derniers matches disputés sans Messi, le Barça n'en a perdu aucun. Il compte 8 victoires et 2 nuls. La saison dernière, les Blaugrana avaient performé sans Messi, avec 5 victoires et 1 nuls en 6 matches sans l'Argentin. Et la tendance se confirme cette saison. Etonnant non ?