FC Barcelone : Koeman recadre Griezmann et envoie un message clair sur Messi

En soulignant l'aptitude de Didier Deschamps à l'utiliser comme il le faut en équipe de France, Antoine Griezmann a envoyé un pavé dans la mare du côté du FC Barcelone. Toujours en difficulté au Barça, l'attaquant français ne semble pas plus à son aise avec Ronald Koeman qu'avec Quique Setién. Sauf que si son entraîneur a assuré ce vendredi qu'il n'avait « aucun problème avec Antoine (Griezmann) », ses propos ont tout de même sonné comme un clair recadrage.

« Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Je lui ai parlé hier après-midi, mais pas à ce sujet. Nous avons parlé de sa position et de ses performances. Je recherche le meilleur pour l'équipe. Il peut jouer à droite, en 10, en 9. Mais je décide et il doit donner le maximum dans ses performances », a averti le technicien batave qui a invité Griezmann à prendre « des risques ».

Koeman ne compte pas économiser Messi

Par ailleurs, Koeman a évoqué le cas Lionel Messi, revenu tardivement de sélection après un voyage forcément éreintant. Mais s'il reconnaît que « les équipes nationales ajoutent de la fatigue », l'entraîneur du FC Barcelone a été clair avant Getafe. L'économiser ne semble pas à l'ordre du jour.

« En principe, on veut mettre la meilleure équipe possible à chaque match. Enchaîner Getafe, Ferencvaros, le Real Madrid et la Juventus ? Il peut le faire. Il joue dans un calendrier comme cela depuis des années. Quand il ne joue pas, il est plus fatigué », a conclu Koeman.