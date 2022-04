FC Barcelone : Koeman retrouve un poste (officiel)

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

"Après la prochaine Coupe du monde, Ronald Koeman succèdera à Louis van Gaal en tant qu'entraîneur national. Son contrat avec la KNVB ira jusqu'à la Coupe du monde en 2026 et il a maintenant été signé par les deux parties", a annoncé ce mercredi la fédération hollandaise.

🔶 Back as our coach from 2023: 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐊𝐨𝐞𝐦𝐚𝐧! 🇳🇱#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG