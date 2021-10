FC Barcelone : Koeman se lâche encore sur le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ronald Koeman a été limpide d'emblée : « Nous jouons demain notre avenir en Ligue des champions. Il nous faut gagner ce match. » Avec deux défaites en autant de sorties cette saison en C1, le FC Barcelone n’a en effet plus le choix : une victoire sinon rien, surtout devant une équipe dite plus modeste qui plus est à domicile.

Justement, le coach néerlandais du Barça n’a pas l’air de penser que le club catalan fait encore partie des formations les plus huppées d’Europe eu égard à son passé récent calamiteux en coupe d’Europe. Son constat, lucide, fait mal.

« On va essayer d’être compétitif en C1 si non peut peut appeler cela être compétitif. Mais on ne peut pas exiger de nous qu’on soit sûr de gagner, a-t-il soufflé. On ne sait pas vraiment où se situer en Europe. Sur ces cinq dernières années, les grandes équipes ont progressé mais le Barça a baissé d’un cran. Il y a des clubs qui disposent de 23 internationaux qui ont une bien meilleure situation économique. Alors, oui, on peut exiger de nous qu’on gagne des matches mais le sacre... »

