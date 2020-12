FC Barcelone : Koeman se réjouit pour CR7 et formule un voeu inaccessible pour Messi

Demain, les retrouvailles tant attendues entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auront lieu (21h). Le FC Barcelone reçoit la Juventus Turin pour le choc qui décidera du premier du groupe G, dominée par le club catalan pour trois points. À l’aller, les deux cracks n’avaient pu se croiser puisque CR7 (35 ans) était touché par le Covid-19.

Ronald Koeman se réjouit déjà de l’affronter eu égard à son statut de top-joueur mondial. « C’est toujours important que les grands joueurs restent tout en haut de notre football, ne serait-ce que pour la manière dont il lutte et marque, a-t-il expliqué en conférence de presse. Maintenant, il faudra bien le prendre et l’empêcher d’avoir le ballon. Si Cristiano Ronaldo l’a, on sait qu’il peut nous mettre en danger. »

Koeman ne veut plus perdre de temps avec ce qui entoure Messi

À propos de Messi (33 ans), le coach du Barça a formulé un voeu qui semble inaccessible en terme de communication. « Ce que je veux par dessus tout, c’est seulement parler de Leo sur le contenu de ses matches, a-t-il soufflé. J’aimerais parler de lui comme de n’importe quel autre joueur de mon équipe et comme le reste des autres capitaines que nous avons ici. J’aimerais ne pas perdre de l’énergie sur d’autres sujets comme son avenir parce qu’il s’agit de thèmes sur lesquels je n’ai aucune influence. » Pas sûr que Koeman soit très entendu sur ce dernier point.