FC Barcelone : Koeman viré, Xavi espéré (officiel)

Le FC Barcelone a annoncé il y a quelques minutes la fin du mandat de Ronald Koeman sur son banc. Arrivé il y a un an, le technicien néerlandais n'a connu que des galères dans un club dont il a fait la gloire à la fin des années 80 et au début des années 90 : à l'été 2020, Lionel Messi a voulu partir, puis il y a eu une fronde contre la direction, la crise sanitaire a vidé les caisses, Luis Suarez a été vendu, Antoine Griezmann a été un flop, finalement Messi est parti, il n'y a pas eu moyen de recruter… Malgré cela, il a réussi à remporter la Coupe du Roi 2021. Mais il a aussi subi plusieurs humiliations, dont une série en cours de quatre défaites contre le Real Madrid, la dernière pas plus tard que dimanche (1-2), l'élimination contre le PSG en 8es de Champions League (1-4 ; 1-1) ou la démonstration du Bayern Munich (0-3) au Camp Nou en septembre.

La défaite de ce soir sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-1) aura été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la patience de Joan Laporta. Car non seulement les Blaugrana se sont inclinés face à un promu, certes bien classé, mais dans le jeu, ça a été le néant absolu. Après cette défaite, une réunion de crise a été annoncée et l'officialisation du renvoi de Koeman vient de tomber. Désormais, Laporta et son équipe vont tenter de convaincre Xavi de rejoindre son club de cœur. Le souci, c'est que l'ancien milieu de terrain est sous contrat au Qatar et on sait que le Barça entretient de mauvaises relations avec l'Etat pétrolier depuis qu'il s'est montré critique envers le dopage financier effectué au PSG alors qu'il avait bénéficié de son généreux apport pendant des années…

