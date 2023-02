FC Barcelone : Koundé fait son mea-culpa après le FC Séville

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Hier, le FC Barcelone s’est imposé au Camp Nou contre le FC Séville (3-0) de Jorge Samapaoli. L’occasion pour Jules Koundé de retrouver son ancien club là où il a explosé au plus haut niveau. Cependant, sur les buts des Catalans, l’euphorie du joueur n’a pas été appréciée par les supporteurs du club andalou. L’international français a tenu à présenter ses excuses aux Sévillans.

« J’ai toujours été reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de porter le maillot rouge et blanc, et de tout l'amour que j’ai reçu pendant mon séjour à Séville. C'est pourquoi je voulais m'excuser pour la célébration du but qui, dans un moment d'euphorie, a été exagérée de ma part. Je vous souhaite le meilleur, toujours. », a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux.