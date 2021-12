FC Barcelone : l'Ajax Amsterdam chambre ouvertement les Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En pleine restructuration du secteur sportif depuis que Xavi est devenu entraîneur, le FC Barcelone se verrait bien changer de directeur du football. Le poste est actuellement occupé par Jordi Cruyff, fils de Johan, dont les choix n'ont pas franchement été une réussite. Et qui a soutenu outre mesure son compatriote Ronald Koeman jusqu'à son renvoi. Contesté, l'ancien milieu offensif aurait pu être remplacé par un autre de ses compatriotes, Marc Overmars.

Seulement, l'ancien ailier, qui réalise un très bon travail à l'Ajax Amsterdam vient tout juste de prolonger avec les Lanciers. Il était sous contrat jusqu'en 2024 et vient d'étendre son bail de deux années. Une façon pour l'Ajax de le retenir face aux intérêts du Barça mais aussi de Newcastle. Après cette signature, les Lanciers ont chambré les Catalans mais aussi les Magpies en publiant un message sur Twitter : "Stop calling Marc". Drôle pour les Néerlandais, moins pour les Blaugrana.

Newcastle United's search for director of football continues as Marc Overmars agrees new Ajax deal and then takes a cheeky swipe. #NUFC https://t.co/WDdCoCi0ho