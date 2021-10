FC Barcelone : l'arrivée de Xavi pourrait être un sale coup… pour le PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Les dirigeants du FC Barcelone sont actuellement en négociations avec Al-Sadd pour recruter Xavi. Sachant que la légende blaugrana possède un gentleman agreement avec sa direction pour être libéré en cas de contact avec le FCB, son retour devrait être officialisé sous peu. Mais les discussions actuelles pourraient avoir une influence capitale pour l'avenir du Barça et peut-être celui du PSG.

En effet, comme le rappelle Marca, le Qatar est fâché avec le FC Barcelone depuis la fin du contrat de sponsoring entre le club catalan et Qatar Airways. L'émir n'avait pas apprécié que la direction blaugrana réclame un montant triplé pour renouveler le bail puis qu'elle critique le dopage financier réalisé au PSG. S'en était suivie une guerre entre les deux camps symbolisée par la remontada puis le recrutement de Neymar en 2017. Le Qatar semblait prêt à tout pour nuire au FC Barcelone. Mais ça devrait changer grâce au transfert de Xavi. Marca pense que cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle union via un partenariat. Et l'argent investit en Catalogne ne le sera pas à Paris…

👀🎁 El acuerdo Xavi-Qatar-Barça, viento en popa... y con posible 'regalo' https://t.co/R7jRaUiPo8 Por @Juan_Castro_10 — MARCA (@marca) October 30, 2021