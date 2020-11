FC Barcelone : l'attitude de Lionel Messi scandalise en Espagne

Si Fabio Capello n'avait jamais vu un Lionel Messi qui courait autant lors de Juventus de Turin – FC Barcelone (0-2), il semblerait que les bonnes résolutions de la Pulga aient tourné court avec les Blaugranas. En effet, l'affiche face au Dynamo Kiev étant moins prestigieuse, l'Argentin a semblé un peu moins concerné... Et une action a symbolisé l'attitude désinvolte du sextuple Ballon d'Or.

Le pressing de la 92e minute et Messi, ça fait deux !

En effet, sur les images d'Esports COPE, on y voit Messi se désintéresser totalement du relanceur ukrainien alors qu'on disputait les dernières minutes de la rencontre et que le Barça menait sur le score étriqué de 2-1. Les images de cette absence de pressing ont été largement partagées et commentés, certains s'étonnant du manque de solidarité de la star du FC Barcelone pour ses partenaires. D'autres dénonçant l'égoïsme exacerbé de la Pulga.

Une chose est certaine : ceux qui pensaient que Lionel Messi allait changer sous la coupe de Ronald Koeman et que le départ de Josep Maria Bartomeu avait reboosté l'Argentin seront déçu en voyant ces images :