FC Barcelone : l'émouvante déclaration de Xavi à Messi

Ensemble, ils ont tout gagné et ont émerveillé la planète. Entre 2004 et 2015, Xavi et Lionel Messi ont remporté tout ce qu'il était possible de remporter, ont passé des raclées à toutes les équipes de la planète et enfanté les buts les plus spectaculaires. La connexion entre eux était évidente sur le terrain et, visiblement, le respect, l'amour qui les lie est inaltérable. On en veut pour preuve les mots de l'ancien milieu de terrain au sujet de son ex-partenaire lors d'une interview à la télévision espagnole.

"Il était triste et ça me faisait de la peine"

"Nous devons faire en sorte que Leo soit heureux parce que s'il est heureux et content, tu as plus de chances de remporter des titres, que les choses fonctionnent. Plusieurs fois, j'ai eu l'impression que Leo n'était plus heureux sur le terrain, qu'il était triste et ça me faisait de la peine en tant que Culé que nous n'en ayons pas davantage profité lors des dernières années. Nous avons le meilleur footballeur du monde et de l'histoire dans nos rangs et nous n'en avons pas profité."

Un tacle bien appuyé en direction du précédent président du FCB, Josep Maria Bartomeu, qui a failli entraîner le départ de Messi l'été dernier en raison de sa gestion catastrophique. D'ailleurs, au moment de chercher un nouvel entraîneur après le renvoi d'Ernesto Valverde à la fin de l'automne 2019, Bartomeu avait sondé Xavi mais l'ancien milieu avait refusé, car il voyait bien que le club courait à la catastrophe avec lui…