FC Barcelone : l'énorme punchline de Piqué à une légende du Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le défenseur central du FC Barcelone, Gérard Piqué aime décidément s’amuser sur les réseaux sociaux. Alors que depuis hier la presse espagnole se délecte des publications d’enregistrements audio de Florentino Pérez dans lesquels il critiquent sèchement Iker Casillas, notamment « d’arnaque ». Une situation qui a le dont d’amuser son ami Gérard Piqué. Sur sa publication Instagram, où il s'affiche imberbe accompagnée du message « younger » (plus jeune), Casillas a voulu se moquer du défenseur central du Barça en commentant « mounguer », un jeu de mot entre « monguer » signifiant idiot, et « younger ». En réponse, Gérard Piqué n’a pas manqué son tacle sur Iker Casillas : "C'est ce que Florentino a dit à ton sujet dans les enregistrements audios, non?", a lâché Piqué à Casillas pour le plus grand plaisir de ses abonnés qui en ont bien ri.

Des révélations étonnantes datant de 2006 alors qu’Iker Casillas est depuis juillet 2020, conseiller du président du Real Madrid, Florentino Pérez. Ce dernier a annoncé qu'il compte entreprendre une action en justice après la divulgation de ces enregistrements.

Dans un document audio datant de 2006 et diffusé aujourd'hui par le média espagnol El Confidencial, Florentino Pérez s'en prend à Raul et à Casillas : "Iker n'est pas un gardien de but pour le Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été." pic.twitter.com/MOMngjEKTv — Real Maroc (@ReaIMaroc) July 13, 2021