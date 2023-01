FC Barcelone : l'équipe choisie par Xavi pour affronter la Real Sociedad est tombée

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On ne rigole pas avec la Coupe du Roi à Barcelone ! Les Blaugranas sont les recordmen des victoires dans l'épreuve, dont ils ont soulevé le trophée à 31 reprises. Xavi aligne donc son meilleur onze ce soir, pour recevoir la Real Sociedad en quarts de finale. Surtout que demain, le Real Madrid ou l'Atlético, qui s'affrontent, sera éliminé. La possibilité d'un doublé doit faire saliver le technicien, qui a connu bien des difficultés depuis son arrivée depuis plus d'un an pour redresser l'équipe.

Ter Stegen - Araujo, Koundé, Christensen, Baldé - De Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, Lewandowski, Pedri.