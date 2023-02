FC Barcelone : l'ex femme de Dani Alves sort du silence et prend position !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Toujours emprisonné à Barcelone pour une affaire d'agression sexuelle présumée sur une jeune femme de 23 ans, Dani Alves (39 ans) vit d'autant plus mal sa détention que son épouse Joana Sanz a demandé le divorce en apprenant ses infidélités.

Mais l'ancien joueur du FC Barcelone, qui bataille actuellement pour sortir sous caution jusqu'à son procès, peut compter sur un soutien étonnant dans cette période compliquée : son ex femme et ex agente Dinorah Santana.

Dinorah ne croit pas en la culpabilité de Dani Alves

La mère des premiers enfants de Dani Alves s'est élévée dans Sport contre l'opinion publique qui « condamne Dani à l'avance, sans qu'il ait été jugé ». « Dani serait incapable de déshonorer une femme. J'ai été mariée pendant 10 ans et je le connais depuis 22 ans. Tous les membres de l'entourage de Dani, de celle qui nettoie sa maison au Brésil à Barcelone.... Tout le monde sait qui il est et qu'il ne serait pas capable de faire des choses comme ça », assure l'ex femme du défenseur auriverde.

Et Dinorah déplore que cette situation rejaillissent sur ses enfants : « Ils vivent des moments difficiles car ils ne peuvent pas voir Dani. Moi qui étais à Barcelone, j'ai dû rentrer au Brésil parce que les enfants ne se sentaient pas bien. Dani voulait que je sois avec les enfants. Je suis revenue les chercher, pour être avec ma fille qui avait subi une opération et était en convalescence. Quand le médecin la laissera partir, nous retournerons en Espagne pour être avec lui ».