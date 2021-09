FC Barcelone : l’héritier de Lionel Messi toujours à l’infirmerie

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le FC Barcelone ne veut prendre aucun risque avec Ansu Fati. Blessé au ménisque du genou gauche lors de la victoire 5-2 contre le Bétis Séville, le 7 novembre 2020, le prometteur attaquant du Barça n’a toujours pas retrouvé le chemin des terrains.

S’il a repris l’entraînement collectif fin aout et que son retour était attendu pour la réception de Grenade le 20 septembre prochain, il devrait attendre encore un peu. Selon AS, le staff médical blaugrana aurait décidé de prendre des précautions avec son attaquant et aurait reporté son retour au 17 octobre, jour de FC Barcelone - Valence. Les supporters du Barça vont donc devoir attendre avant de voir leur nouveau prodige refouler la pelouse du Camp Nou.

