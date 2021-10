FC Barcelone : l'héritier de Messi prend Memphis Depay pour modèle

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pur produit de la Masia, Ansu Fati a prolongé ce mercredi son contrat avec le FC Barcelone de cinq saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2027. Au lendemain de l'officialisation de sa prolongation, l'ailier gauche du Barça était présent en conférence de presse aux côtés de son président, Joan Laporta.

L'Espagnol s'est notamment confié sur Memphis Depay, qu'il prend pour modèle. "Memphis Depay est un grand joueur avec qui j'apprends depuis le premier jour. Il ne parle pas beaucoup espagnol et je ne parle pas beaucoup anglais mais j'apprends de lui", a lâché Ansu Fati au sujet de l'attaquant néerlandais, qui a rejoint cet été les rangs du Barça.

💎 𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙀 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍𝙑𝙄𝙀𝙒 💎@Ansufati talks to Barça TV+ on his renewal!#DreamTeen