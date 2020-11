FC Barcelone : l’hommage foireux de Messi à Maradona

Le FC Barcelone est en train de grappiller son retard sur le Real Madrid à vitesse grand V. Les hommes de Ronald Koeman ne pointent en effet plus qu’à trois unités de leur grand rival mais neuf de la Real Sociedad, leader de Liga après 11 journées. Avec sa prestation du jour contre l’Osasuna Pampelune, le Barça peut néanmoins recommencer à regarder les sommets grâce à la belle partition d’Antoine Griezmann, auteur d’un but exceptionnel et d’une passe décisive pour Philippe Coutinho (4-0).

Messi a tenté une main de Dieu !

Lionel Messi y est aussi allé de sa petite contribution en marquant le dernier but du match. Le capitaine du FC Barcelone a profité de l’aubaine pour rendre un hommage appuyé à Diego Maradona, qui s’est éteint ce mercredi à 60 ans. Pour le célébrer, Messi a enlevé son maillot pour en dévoiler un autre : celui du Newell's Old Boys, numéro 10 dans le dos. Les deux joueurs ont porté ses couleurs. Ensuite, « La Pulga » a levé les bras et regardé vers le ciel en forme de prière pour l'idole.

Avant ce beau geste, Messi en avait toutefois réalisé un autre beaucoup moins fringant... surtout pour les Anglais. Sur l'action amenant le premier but de Martin Braithwaite, l’attaquant de 33 ans a en effet tenté de reproduire la « main de Dieu », qui avait permis à Maradona de tromper Peter Shilton en quarts de finale du Mondial 1986 au Mexique (2-1). Sauf qu’il n’y a que le « Pibe de Oro » capable d’un tel coup de folie.