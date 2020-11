FC Barcelone : l'incroyable confidence d'un fan de Ronaldo sur Messi

Grande gueule du football allemand (même s'il joue pour le Ghana), Kevin Prince Boateng a toujours eu des opinions bien arrêtées. Par exemple, à ses yeux, le meilleur joueur de la planète s'appelait Cristiano Ronaldo, point barre. Mais ça, c'était avant de signer au FC Barcelone en janvier 2019. Même s'il n'est resté que six mois en Catalogne, même s'il n'y a joué que quatre matches, Lionel Messi l'a totalement chamboulé, comme il l'a révélé à DAZN.

"M'entraîner avec Lionel Messi m'a laissé sans voix. J'avais toujours dit que Cristiano Ronaldo était le meilleur joueur du monde mais Messi, c'est autre chose. Il n'est pas normal. Je m'entraînais avec lui et, pour la première fois de ma carrière, je ne me sentais pas au niveau. Il faisait des choses incroyables. Je me disais : "C'est bon, j'arrête le football"."

Ce n'était pas le premier ni le dernier à se sentir tout petit face à La Pulga. Heureusement pour Boateng, qui évolue désormais à Monza, en Deuxième division italienne, il ne devrait pas recroiser Messi d'ici la fin de sa carrière…

