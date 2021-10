FC Barcelone : l’OL pourrait sortir Depay et Koeman de l’impasse

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Battu 3-0 par le Benfica en Ligue des Champions, le FC Barcelone est dans une grave crise de résultats actuellement. Une crise qui pourrait d'ailleurs coûter sa tête à Ronald Koeman dont le cas a été discuté par les dirigeants jusqu'à tard dans la nuit de mercredi à jeudi.

Affichant un zéro pointé après deux journées de C1, le Barça est plus que jamais mal embarqué dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Néanmoins, il existe un précédent historique qui permet à Memphis Depay and Co de rêver toujours à un printemps européen dans la Coupe aux grandes oreilles et l'espoir vient... de Lyon.

L'OL de 2007-08, un cas unique dans l'histoire

En effet, comme le rappelle l'excellent compte Twitter Stats du foot, l'OL de 2007-08 est le seul dans l'histoire de la Ligue des Champions à s'être qualifié pour les huitièmes de finale de C1 après avoir compté 0 point et une différence de buts de -6 après deux journées.

A l'époque, le Lyon de Perrin – porté par son tandem Benzema – Ben Arfa – avait d'abord réussi sa bascule sur deux matchs contre Stuttgart (2-0, 4-2), était allé chercher un point à Barcelone (2-2) avant de gagner à Ibrox Park face aux Rangers, infligeant aux Ecossais la même punition qu'ils avaient pris sur le match aller (3-0).

