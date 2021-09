FC Barcelone : l'un des grands architectes du Barça s'en est allé...

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce dimanche, le FC Barcelone a annoncé une triste nouvelle avec le décès, à 78 ans, de Joan Martinez Vilaseca. Inconnu du grand public, celui qui a d'abord été joueur à l'Espanyol de Barcelone et à Levante a marqué durant 30 ans le club blaugranas en agissant dans l'ombre au niveau de la Masia et du recrutement.

Sur le banc de l'équipe première à l'époque de Louis van Gaal, Vilaseca a surtout été l'architecte de plusieurs grands recrutements du Barça au niveau des jeunes. Parti à la retraite en 2008, il avait notamment été le découvreur de joueurs comme Ivan de la Peña, Luis Garcia, Mikel Arteta, Carles Puyol, Cesc Fabregas ou encore du tandem Xavi – Iniesta.

Pas aussi clinquant que l'immense Johan Cruyff mais tout aussi important pour son rôle dans l'ombre...

Joan Martinez Vilaseca, les adieux à un super scout

Formateur du FC Barcelone durant près de 30 ans, Joan Martinez Vilaseca aura façonné les plus belles générations de la Masia en 1979 et 2008. Il est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans et le club catalan lui a rendu hommage.