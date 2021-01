FC Barcelone : la crise et des économies au Barça, la preuve...

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Personne n'y échappe et surtout pas le FC Barcelone. En dépit de son prestige, et de ses stars, le club catalan est lui-aussi soumis aux stades vides et aux recettes en berne à cause du Covid-19. Et si les joueurs, il y a des mois, ont accepté de baisser leurs salaires, le Barça reste confronté à une crise qui l'oblige à faire de réelles économies.

Pour s'en convaincre, il suffit de savoir ce qu'il s'est produit dimanche dernier lorsque Messi et consorts sont allés s'imposer sur le terrain de Huesca (1-0). En effet, ce déplacement a été effectué en...car ! Une première cette saison et deux raisons avancées pour un tel choix. Tout d'abord, et comme le relaie RMC, éviter aux joueurs un lourd protocole sanitaire à l’aéroport. Ensuite, et c'est un média catalan qui l'affirme, effectuer les 270 kilomètres de distance en cars (il y en avait deux) a permis une économie d’environ 30.000 euros.