FC Barcelone : la critique ultime à l'encontre de Messi qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs

En football, il arrive régulièrement qu'on brûle ce qu'on adorait la veille. Certaines idoles échappent pourtant à ce triste traitement, mais il faut croire que Lionel Messi n'en fait partie. En effet, la prestation de l'Argentin contre le PSG (1-4) mardi soir a généré un lot impressionnant de critiques. Car, en dehors du pénalty qu'il a transformé et d'une belle passe pour Dembélé, il a été mis sous l'éteignoir par la défense parisienne. Ce qui a fait à dire à José Luis Sanchez, journaliste très écouté à la radio espagnole :

"Pas décisif depuis six ans en C1"

"On n'a pas vu Messi contre le PSG. Par contre, il est sur toutes les photos des grandes déceptions du Barça. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, Messi a disparu sans mettre un seul but lors des grands fiascos barcelonais. C'est un joueur qui gagne 555 M€ et sur les six dernières saisons, il n'a pas été décisif dans la compétition la plus importante de l'année."

Un jugement ô combien sévère pour un joueur qui a tant apporté au FC Barcelone. Et qui pourrait bien, s'il se généralise chez les supporters, conduire La Pulga à écouter attentivement les sirènes parisiennes ou mancuniennes à l'intersaison…