FC Barcelone : la date du procès pour viol de Dani Alves est fixé !

L’information émane de la journaliste Mayka Navarro, de la Vanguardia : Dani Alves sera jugé en février 2024 des accusations de viol dont il fait l’objet après une sortie arrosée dans une boîte de nuit de Barcelone fin 2022.

Faute d’un accord financier avec la plaignante, le procès devrait durer deux semaines. Si la réquisition du procureur porte neuf années de prison, la jeune femme qui accuse l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone réclame de son côté douze ans de réclusion contre Dani Alves.

Pour résumer

En prison à Barcelone depuis janvier dernier et accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, Dani Alves (40 ans) en sait plus sur la date de son procès. Ce sera en février 2024 et pour une durée de deux semaines. Le Brésilien risque gros.