FC Barcelone : la date du retour de blessure de Lewandowski est connue !

Victime d'une surcharge au biceps fémoral de la jambe gauche, l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, devrait être forfait pour le Clasico face au Real Madrid, le 2 mars prochain.

Le retour de Lewandowski prévu contre Bilbao !

En plus du Clasico, l'ancien joueur du Bayern Munich devrait manquer la réception de Valence, trois jours plus tard, si l'on en croit les informations du journaliste de Relevo, Toni Juan Martí, qui croit savoir que le Polonais devrait faire son retour contre l'Athletic Bilbao, le 12 mars prochain. Le Barça va donc devoir se passer pour les prochaines semaines de Pedri, Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski, tous blessés...

Al tratarse de algo menor, en el Barça confían en que Lewandowski estará OK para el duelo ante el Athletic el día 12 de marzo.



¿Sin el polaco, a quién pondríais como 9 esta semana? — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) February 27, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur