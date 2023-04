FC Barcelone : la date du sacre fixée, ter Stegen vers un record

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Grâce à sa victoire sur le Betis Séville (4-0) hier soir, le FC Barcelone a repris onze points d'avance en tête de la Liga. Selon les estimations des médias catalans, son sacre pourrait être officialisé lors du week-end du 13-14 mai à l'occasion du derby contre l'Espanyol. Ce sera son 27e en Liga, le premier depuis quatre ans, à une époque où Lionel Messi, Gerard Piqué, André Iniesta ou encore Luis Suarez étaient encore présents au club...

Ter Stegen a 6 matches pour battre un record historique

Par ailleurs, Marc André ter Stegen, qui fête ses 31 ans ce dimanche, pourrait s'adjuger un record historique en Liga. Face au Betis, le portier allemand a compilé un 24e match sans but encaissé en 32 journées. Il n'est plus qu'à deux longueurs du record détenu par le gardien de La Corogne Paco Liano en 1993-94. Une saison inoubliable pour les Blaugranas, qui avaient décroché le titre à la dernière journée après qu'un joueur du Deportivo ait manqué un pénalty contre Valence... Ter Stegen a six journées pour faire encore mieux que Liano !

Raphaël Nouet

