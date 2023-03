FC Barcelone : la déclaration de Negreira qui implique le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce vendredi, le quotidien espagnol El Pais dévoile le témoignage que l'ancien arbitre Enriquez Negreira a fait devant la justice en octobre 2021 quand il a été visé par une inspection fiscale suite à des factures payées par le FC Barcelone. Ça a été le point de départ de l'affaire qui fait aujourd'hui trembler le club blaugrana et qui lui vaut d'être dans le viseur de tous les autres clubs, qui le suspectent de corruption des sifflets espagnols.

Mais Negreira était formel à l'époque : si le FC Barcelone le payait, c'était pour s'assurer qu'il n'était pas victime d'injustices car le club catalan trouvait que d'autres clubs (sous-entendu, le Real Madrid) bénéficiait d'avantages : "Le FC Barcelone considérait que son équipe était désavantagée et que d'autres équipes étaient favorisées, a déclaré Negreira. C'est une hypothèse personnelle, personne ne me l'a dit directement. Mon travail consistait à donner mon opinion sur l'arbitre et les joueurs après les matches. C'était purement technique. Ce que le FC Barcelone voulait, c'était s'assurer qu'aucune décision contre lui n'était prise, que tout restait neutre". La justice espagnole enquête depuis pour savoir si les 7 M€ qui lui ont été versés étaient vraiment destinés à ça...