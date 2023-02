FC Barcelone : la grosse déclaration de l’épouse de Dani Alves !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dani Alves est toujours incarcéré en Espagne lui qui est accusé d’avoir commis un viol. L’ancien du FC Barcelone est dans la tourmente mais son épouse continue de lui montrer son soutien. La mannequin espagnole a publié un long message sur son Instagram.

« Il y a un mois aujourd’hui, j’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie : te laisser partir. J’ai toujours l’impression que lorsque je rentrerai à la maison, tu m’accueilleras avec illusion. Ça fait tellement mal de te sentir et de ne pas t’entendre. J’ai tellement besoin de ton étreinte, de te voir rire ou danser… J’ai besoin de ta joie. », a d’abord déclaré Joana Sanz.

Tu m’as dit de ne pas pleurer et je te promets que je fais de mon mieux pour ne pas le faire. J’ai mes jours les plus vifs mais ce froid intérieur, il est toujours avec moi… Et parfois, ça me brise en mille morceaux. Je me sens seule, tu sais ? Tu m’as dit que, où que je sois, tu seras avec moi, mais je ne te sens pas. Beaucoup de gens peuvent m’aimer et je l’apprécie, mais l’amour d’une mère est unique. », a-t-elle confié.