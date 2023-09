FC Barcelone : la Liga et l’UEFA ont tranché après l’inculpation du club !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone se retrouve au banc des accusés au même titre que deux anciens dirigeants (Rosell, Bartomeu) et que l’ancien arbitre Negreira, à l’origine de l’affaire, la direction actuelle du club reste très calme et sereine face à cette situation.

La présomption d’innocence respectée !

Comme l’a fait savoir Javier Tebas (président de la Liga) dès ce matin, les instances ibériques ne bougeront pas tant qu’il n’y aura pas de condamnation officielle, attendant en premier lieu qu’un éventuel lien de corruption soit prouvé avant d’agir.

Au niveau de l’UEFA, on tiendra la même ligne de conduite comme l’a fait savoir la Cadena SER dans son émission « Que T’hi jugues ». Sans décision définitive prononcée par un juge, le FC Barcelone demeure présumé innocent et donc non condamnable d’une exclusion des Coupes d’Europe…

L'UEFA ne punira pas Barcelone pour corruption dans l'affaire Negreira



Il n'interviendra en cas d'intervention qu'après qu'une décision définitive aura été rendue par le juge. @QueThiJugues — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 28, 2023

