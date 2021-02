FC Barcelone : la Liga fait un cadeau à Messi pour le retenir

Encore aujourd'hui, l'avenir de Lionel Messi était au cœur des débats à Barcelone, où les candidats à la présidence ne cessent de mentionner son nom dans leurs discours. L'attaquant argentin, en fin de contrat en juin, jure n'avoir toujours pas pris de décision concernant son futur. Mais tout porte à croire qu'il s'en ira, même si son ami Joan Laporta est élu, car tout ce qu'il veut, c'est une grande équipe pour remporter la Champions League et comme les caisses sont vides, le PSG ou Manchester City lui offriront de meilleures chances…

Il a été élu à l'unanimité des suffrages

Mais ça n'empêche pas le Barça, ses supporters et même la Liga de tout faire pour l'inciter à rester encore quelques années ! On en veut pour preuve que ce soir avait lieu le 73e gala du quotidien sportif catalan Mundo Deportivo et qu'à cette occasion, la Liga a décoré le meilleur joueur de la saison passée. Son identité, vous l'aurez deviné, est Lionel Messi. Et le plus fort, c'est que l'Argentin a été désigné MVP à l'unanimité !

Alors, certes, Messi a inscrit 25 buts et délivré 21 passes décisives lors de la saison passée en championnat. Mais le FC Barcelone n'a pas été couronné, terminant à cinq longueurs de son ennemi juré, le Real Madrid. Individuellement, il a sans doute été le plus fort puisqu'il a été à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur. Mais à l'arrivée, il n'a soulevé aucun trophée. Sauf celui que vient de lui décerner la LFP dans ce qui ressemble à un vote de complaisance. Mais cela peut permettre de conserver Messi en Espagne…