FC Barcelone : la Liga ouvre une enquête pour des chants insultants contre Ferran Torres

Grâce à un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but de Frenkie de Jong, le FC Barcelone a dominé Valence (4-1), le 20 février dernier, à l'occasion de la 25e journée de Liga.

Plus d'une semaine après cette rencontre, la Liga a annoncé avoir ouvert une enquête pour des chants insultants des supporters de Valence envers l'attaquant du Barça, Ferran Torres. "À la 91e minute du match, environ 200 supporters locaux, situés dans le but inférieur sud, secteur Mario Alberto Kempes, ont scandé de manière chorale et coordonnée pendant environ 8 secondes, "c'est un rat, Ferran est un rat", dirigé vers un joueur de l'équipe visiteuse, qui dans les saisons précédentes était un joueur du Valencia CF", peut-on lire sur le communiqué de la Liga.